絵画や書道など鹿児島県内各地の文化活動を発信するイベントが、27日から鹿児島市で始まりました。今回は初めて伝統芸能を詳しく知る展示もあります。 鹿児島市のカクイックス交流センターで始まったのは、県文化協会が毎年開いている「」です。 会場には大隅地区の会員らによる絵画や書、陶芸作品と県連合華道会の14団体による生け花など合わせておよそ300点が展示されています。 また、今回初めて「かごしまの祭り」と