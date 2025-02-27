写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ カブス・今永昇太投手（31）が2月26日（日本時間27日）にオープン戦初となるジャイアンツ戦で先発した。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 3月に東京ドームで行われるドジャースとの開幕戦で開幕投手を務めることが決まっている今永昇太投手。 この日オープン戦初戦で先発。2回2/3、53