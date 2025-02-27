欧州株独ＤＡＸは自動車株が下げ主導、トランプ関税を嫌気 東京時間19:24現在 英ＦＴＳＥ100 8749.81（+18.35+0.21%） 独ＤＡＸ22595.14（-198.97-0.89%） 仏ＣＡＣ40 8121.34（-22.58-0.28%） スイスＳＭＩ 13015.30（-27.21-0.21%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:24現在 ダウ平均先物MAR 25月限43617.00（+111.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25