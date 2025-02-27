米ゴールデン・グローブ賞授賞式に出席したジーン・ハックマンさん（右）と妻＝2003年1月、カリフォルニア州ビバリーヒルズ（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアは27日、映画「フレンチ・コネクション」などで主役から脇役までこなし、渋い演技で人気があった俳優ジーン・ハックマンさんが西部ニューメキシコ州の自宅で死亡しているのが見つかったと伝えた。95歳だった。妻も死亡していた。詳しい死因は不明。1930年、