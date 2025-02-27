国会与党が検討している2025年度当初予算の修正案が27日、判明した。一般会計の歳出（支出）総額は政府が国会提出した案から3400億円程度減額し、115兆2千億円弱とする。高校授業料無償化や所得税の「年収103万円の壁」などに関する与野党協議の結果を踏まえた。当初予算案が国会で修正されるのは1996年の橋本内閣以来29年ぶりとなる。与党内で修正案を議論し、28日にも国会に提出する。立憲民主党との間で、高額療養費制度の