ロシアによるウクライナ侵攻が始まり2月24日で3年が経過しました。 大分県別府市にはいまでもウクライナから避難している人たちがいます。 長期化する避難生活の現状や課題を取材しました。 来日した当時 ウクライナ侵攻から3年。 戦争は続いていて多くの命が奪われています。 アメリカのトランプ大統領などによる停戦交渉の動きも見られるものの先は見通せていません。 ◆ローボフ・オレクサンドルさ