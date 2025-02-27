山の中に突然現れる荒廃した巨大団地。敷地を見回しても住民の姿はありません。今、ゴーストタウンと化した団地による治安の悪化が問題となっています。「早く廃墟を撤去してもらいたい。犯罪のもとになる」と話す近隣住民。「イット！」取材班は千葉・茂原市に向かいました。カメラが捉えたのは、東京ドーム1.2個分という広大な敷地に建てられた真名（まんな）団地。建物をのみ込むように生い茂る草。さらに、窓や扉も朽ち果てて