大分県竹田市唯一の小児科専門の診療所が2023年から休診している問題で、市は5月の大型連休明けの再開を目指す方針を明らかにしました。 ◆TOS甲斐菜々子記者 「1年半ほど休診となっている竹田市立こども診療所です。竹田市唯一の小児科のため、市民は隣の豊後大野市の病院まで行く必要があり、生活への影響が大きくなっています」 竹田市唯一の小児科専門の医療機関「竹田市立こども診療所」は2025年7月に1人しかいない医師が体