慢性的なドライバー不足の解消を目指し、ライドシェアを展開するウーバージャパンと日本郵便がタッグを組み、人と荷物のどちらも同じ車で運ぶ実証事業を来月から開始すると発表しました。実証事業ではライドシェアのドライバーが、いわゆる「客待ち」の待機時間に日本郵便の「ゆうパック」を運びます。ドライバーの収入を向上させると同時に配達ドライバーも確保できるとしています。客を乗せたまま配達に行くことはできま