旭化成は２７日、陸上部の宗猛総監督（７２）が退任すると発表した。西村功監督（６２）も退任し、宗氏が顧問、西村氏はスペシャルアドバイザーに就く。４月１日付で三木弘ヘッドコーチ（４９）が新監督に昇格する。宗氏は現役時代、双子の兄・茂氏とともにマラソンで活躍し、１９８４年ロサンゼルス五輪で４位に入った。引退後は監督や総監督を務め、全日本実業団対抗駅伝で２６回の優勝を誇る名門を支えた。