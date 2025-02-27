2024年1年間に大分県警があわせて33人に対し、懲戒や訓戒などの処分を行っていたことがわかりました。セクハラのほか、妊娠や出産に関する不当な扱い「マタニティーハラスメント」による処分も行われていました。 これはTOSが県警に行った情報公開請求で明らかになったものです。 2024年1年間の懲戒処分はあわせて4人。このうち、部下や同僚との「不適切な異性交際」を理由に減給となった警部補と戒告処分を受けた巡査の2