SDGs企画を伝えるテレビ朝日「未来をここから」プロジェクト。長野県にある山間の村に年間15万人もの観光客が訪れています。その目当ては「日本一の星空」です。■「日本一の星空」村おこし暗闇に上がった歓声。その視線の先には、暗いはずの夜空は明るく照らされ、数えきれないほどの星が流れる、まるでプラネタリウムのような空間が広がります。長野県南部に位置する人口約6000人の阿智村。信州の緑豊かな自然に囲まれた温