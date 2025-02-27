日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、オンラインカジノを巡り１２球団に要請していた調査の結果を公表し、新たに７球団１４人の自己申告があったと発表した。また野球賭博など野球協約第１８０条に抵触する行為はなく、中村事務局長は「いずれも単純賭博というところでございます」と説明した。同協約の第１８０条（１）には「選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、