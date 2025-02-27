ミャンマー国境地帯の詐欺拠点で保護された一部の外国人が送還のため移送されました。一方で、母国の政府と調整が進まず、保護された約7000人が帰国を待っている状況です。27日、ミャンマーの詐欺拠点で監禁されていたとみられるインドネシア人84人がタイ側へと引き渡されました。今回の送還はインドネシア政府がミャンマーやタイの当局と調整を進めたことで実現しましたが、すでに保護されたものの帰国の目途が立たない外国