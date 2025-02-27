EXILE/FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹が編集長を務めた雑誌『TAIKI MAGAZINE』発売記念イベントに登場した。今回の雑誌は、佐藤の親交の深い俳優や注目のアーティストなど、様々な人を取材した渾身の一冊。表紙巻頭は、映画で共演した川西拓実（JO1）を起用。佐藤は、川西について「ポテンシャルやカリスマ性に惹かれた。真っ先に頭に浮かんだのは川西」と、べた褒め。佐藤は川西を赤い表紙に似合う人物として高く評価し、