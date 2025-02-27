テレビ大分 大分県内の最新のガソリン価格が27日発表されました。レギュラーガソリンは1リットルあたり189.4円で今週は値上がりに転じています。 石油情報センターによりますと25日時点の県内のレギュラーガソリンの平均販売価格は、先週に比べて0.2円高い1リットルあたり189.4円でした。2週ぶりの値上がりです。政府の補助金が減額された影響で小売りの値上げ傾向が続いていて、石油情報センター