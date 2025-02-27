沖縄駐留アメリカ軍の実弾射撃訓練が大分県の日出生台演習場で27日から始まりました。地元からは不安の声が聞かれました。 ◆TOS梅田雄一郎記者「日出生台演習場を見渡せる高台に来ています。午前中から時折ごう音が響く中、米軍の訓練が行われています」 実弾射撃訓練は沖縄の負担軽減を目的にアメリカ海兵隊が日出生台演習場で行うもので今回で16回目です。訓練を監視する市民グループによりますと、午前7時44分に最初の