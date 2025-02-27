27日午前9時ごろ、北海道共和町梨野舞納の小学校グラウンド付近で、道路を歩いていた60代の女性が犬にかまれた。女性は左手や頭、右腕から出血し、岩内町内の病院に搬送された。搬送時、話はできる状態だったが、入院したという。岩内署によると、犬は6歳のオスのジャーマンシェパード。飼い主は、狂犬病のワクチンは接種済みだったと話している。飼い主はリードを着けずに、呼んだら来させるなどのトレーニングをしていたと