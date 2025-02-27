日本サッカー協会(JFA)は27日、U-16日本女子代表候補メンバーを発表した。3月3日から6日まで千葉県でトレーニングキャンプを行う。キャンプでは5日にトレーニングマッチを予定。メンバーは以下の通り。▽監督白井貞義▽コーチ横道玲香▽GKコーチ井嶋正樹▽フィジカルコーチ石井孝典▽テクニカルスタッフ見原慧▽GK池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)山中実栞(SATOなでしこU-15)加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニ