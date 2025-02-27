県内では、雪害事故が相次いで発生しています。 【写真を見る】武道館の屋根から5メートル下に...男性が雪下ろし後地面に転落し大ケガ（山形・尾花沢市） きのう午後、尾花沢市の体育施設で、屋根の雪下ろし作業を終えてはしごで降りようとした男性が、屋根からおよそ５メートル下の地面に転落し右腕の骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後４時ごろ、尾花沢市若葉町の尾花沢市文化体育施設で、