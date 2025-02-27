一日駅長になったのは１００年後の未来からやってきたパンダです。帽子を頭にのせられご機嫌に手を振るパンダ。近づいても大丈夫！なぜなら本物のパンダではなく、１００年後の未来からやってきたジャイアントパンダのキャラクター「すみれ」なんです。和歌山県のアドベンチャーワールドから世の中に「Ｓｍｉｌｅ」を届けに未来からやってきたのですみれと名づけられました。大阪と和歌山方面を結ぶ特急くろしおが３月１日