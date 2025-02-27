ふるさと納税による収入を理由に地方交付税を減額することは是か非か。改めて審理されることになりました。大阪府泉佐野市は２０１９年度、ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に、国が地方自治体に交付する「地方交付税」を前年度から４億円以上も減額されました。泉佐野市は、この減額決定は違法だとして取り消しを求めて提訴。１審は市の訴えを認め、決定の取り消しを命じたものの、２審は「裁判で審理すべ