27日昼前、薩摩川内市でマイクロバスと軽乗用車が衝突する事故があり、計11人がケガをして病院に運ばれましたがいずれも命に別条はないということです。事故があったのは薩摩川内市大小路町の国道3号の太平橋です。27日午前11時半ごろ、客13人が乗った貸し切りのマイクロバスと対向車線を走っていた軽乗用車が衝突しました。この事故でマイクロバスに乗っていた10人と、軽乗用車を運転していた専門学校生の男性(21)、計11