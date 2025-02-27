【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「この写真集を最後のページまでめくったら、そっと、目を閉じて欲しい。瞼の裏には、佐々木久美が歌い、踊り、笑い、語った日々が浮かぶだろう。彼女は、思い出の中に、ずっといる」（秋元康による帯文） 日向坂46キャプテンで佐々木久美の1st写真集『めくる日々』（3月25日発売）の裏表紙4種と秋元康による帯文が公開された。 4月6日に行われる『6回目のひな誕祭』で卒業セレ