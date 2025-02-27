【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Rock this Party」は新メンバー募集オーディションの最終選考で課題曲にもなったパーティーチューン！ 新メンバー募集オーディション「timelesz project」を経て、新メンバーを5人を迎え8人編成となったtimeleszが、新体制第1弾楽曲「Rock this Party」を2月28日にデジタルリリースする。Sexy Zoneとしてデビュー以来