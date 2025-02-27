今季のメジャーリーグは、3月18日にドジャースとカブスが東京ドームで開幕戦を行う。世界一軍団ドジャースの来日で熱狂的なイベントになると予想されるが、対戦相手のカブスにも見逃せないスターの原石たちがしのぎを削っている。とりわけ注目して貰いたいのは、22歳の新星ピート・クロウ＝アームストロング外野手だ。背中の長い名前がひと際目立つ「愛称PCA」のダイナミックなプ