※3月19日、東証スタンダード市場に上場予定のメディックス [東証Ｓ]は27日、仮条件を発表した。 ●メディックス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：3月19日 事業内容：クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インター ネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業 仮条件：760円～800円 想定発行価格：860円 上場時発