屋久島に「かわひこ」という伝統の野菜があります。作る人が少なくなり、消滅の危機にあるといいます。この「かわひこ」を守ろうと、子どもたちが立ち上がりました。「かわひこ」を救ってほしい。子どもたちが送った手紙に心を打たれた鹿児島市のホテルの料理長が屋久島を訪れて「かわひこ」の美味しい食べ方を伝えました。屋久島の神山小学校。(神山小学校の児童)「神山小学校では、3年前から『かわひこ』を作り続けています。育