女優の西野七瀬(30)が27日に都内で行われたゲーム「モンスターハンターワイルズ」発売前夜イベントにゲストとして登壇し、“モンハン愛”を語り尽くした。今月28日に“狩猟解禁”を迎える「モンスターハンターワイルズ」の発売前夜を控え、この日は開発者らとともに実機プレイでモンスター「イャンクック」の討伐に挑戦した。大のゲーム好きで、「1日がすぐ終わちゃう」ほど普段から没頭している西野。司会者から「明日のご