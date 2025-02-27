「K−1BEYOND」は5月31日、横浜BUNTAIで行われる。2月9日の代々木大会にリングに乱入した元スーパーフェザー級王者レオナ・ペタス（32＝THESPIRITGYMTEAMTOPZEROS/LARATOKYO）が27日、都内で会見した。自身が王座を返上したことで5月にスーパーフェザー級トーナメントが開催が決定。「俺がこの階級で一番強いから。出場します。王者が出てないと盛り上がらない。勝ってベルトを巻いて宮田の困る顔を見たい」とな