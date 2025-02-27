フジ・メディア・ホールディングス（HD）の金光修社長とフジテレビの清水賢治社長が27日、定例の取締役会後にフジテレビ本社で報道陣の取材に応じた。フジ・メディアHDの経営諮問委員会について、日枝久氏（取締役相談役）が委員を27日付けで辞任したと発表した。一方でフジHD、フジテレビともに日枝氏の取締役相談役としての進退に関する議論はないと明言した。【写真】奥まで人が溢れてる…フジテレビ記者会見会場の模様金光