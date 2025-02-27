ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2025』。過去最多5,511人のエントリーの中から決勝戦(カンテレ・フジテレビ系、3月8日18:30〜生放送)に駒を進めたのは、ヒロ・オクムラ、チャンス大城、田津原理音、ハギノリザードマン、ルシファー吉岡、吉住、さや香 新山、友田オレ、マツモトクラブの9人だ(※決勝戦ネタ順)。ファイナリスト9人へのインタビューを、決勝戦前日まで紹介。この中で唯一のコンビ芸人である、さやか 新山は、『R-1