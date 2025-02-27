格闘技のK―1の宮田充プロデューサーが27日、千葉地検に傷害容疑で書類送検されたK―1スーパーバンタム級王者の金子晃大（28）について説明した。金子は千葉県内のジムで練習相手にケガさせたとして傷害容疑で書類送検。宮田プロデューサーは「K―1としても担当者が向き合っています。そういう状況は認識しています」と説明。「決まったことがあれば対応しますが現段階は発表することはない」と今後の状況を見守るとした。