スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、20周年となるスターバックスのチルドカップシリーズより、新たな定番商品のラインアップとして「スターバックス ノンファットラテ」を3月4日から販売する。さらに、「スターバックス カフェラテ」、「同 エスプレッソ」を同日よりリニューアル販売する。ミルク本来のコクが楽しめる「スターバックス ノンファットラテ」(219円)香り高いコーヒー豆にこだ