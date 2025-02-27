囲碁界の最高位を争う第４９期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第５局、一力遼棋聖（２７）と挑戦者・井山裕太王座（３５）の対局が２６、２７の両日、千葉県勝浦市の「三日月シーパークホテル勝浦」で行われた。勝負は２７日夜、黒番の一力棋聖が２９３手で勝利を収め、シリーズ２勝３敗とした。カド番をしのいだ一力棋聖は、４連覇に望みをつないだ。第６局は３月６、７の両日、神