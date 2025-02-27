日本プロフェッショナル野球組織（NPB）は27日、7球団14人がオンラインカジノを利用したと自己申告したと発表した。オリックス・バファローズの山岡泰輔選手がオンラインカジノを利用していたと判明した事から、NPBは12球団に対して、過去にオンラインカジノを利用した事があれば自主的に名乗りでるように呼びかけていた。NPBによると、刑法の単純賭博罪の公訴時効である3年にかからない、2022年2月以降にオンラインカジノを利用し