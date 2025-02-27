千葉県警本部キックボクシングの練習で相手にけがを負わせたとして、千葉中央署は27日までに傷害の疑いで、格闘技「K―1WORLDGP」スーパー・バンタム級王者の金子晃大選手（28）を書類送検した。1月16日付。書類送検容疑は、2023年1月2日、千葉市中央区のジムで、30代男性の防具を着けていない顔を殴り、けがをさせた疑い。署によると、男性の父親が署へ相談。金子選手は事情聴取に「（男性が）距離感をつかんでくれなか