記者会見する日本ボクシング連盟の仲間達也会長＝27日午後、東京都内日本ボクシング連盟の仲間達也会長は27日、国際オリンピック委員会（IOC）が新統括団体に「ワールド・ボクシング（WB）」を暫定承認し、2028年ロサンゼルス五輪での競技実施に前進したことについて「五輪で継続していくために非常に大きな一歩」と喜びを語った。組織運営の問題によりIOCは従来の統括団体だった国際ボクシング協会（IBA）の承認を取り消し、