フジテレビの清水賢治が27日、同日行われた同局取締役会後に取材に応じ、一連の同局を巡る状況の影響などについて明かした。フジテレビの清水賢治社長放送予定だったCMをACジャパンの素材に切り替えた広告主に対して返金対応を行っているため、「2月の放送収入に関しては前年比10％弱のレベルまで落ち込んでおります」と説明。4月以降のセールスについては、例年2月に設定している継続の決定日を「できる限り後ろにずらしています