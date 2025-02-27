ミャンマーで特殊詐欺に加担させられる事件や「闇バイト」による強盗事件を受け、警察庁は広告トラックを活用し28日から首都圏で注意を呼びかけます。警察庁は「闇バイト」による強盗被害などを未然に防ぐため、広告トラックを活用し、28日から東京、埼玉、千葉、神奈川の繁華街で巡回をはじめます。広告トラックは巡回しながら「報酬はもらえず捨て駒として逮捕される現実が待っています」「強盗致死は死刑または無期懲役の罪です