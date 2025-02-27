弥生は2月27日、2025年における個人事業主の課題や関心事について把握するために、2024年分の確定申告を行う予定の個人事業主1000人を対象に実施した「個人事業主 課題調査2025」の結果を発表した。○確定申告書の提出方法に「e-Tax」を選択した人は41.7%確定申告書の提出方法として「自宅などからインターネットで提出(e-Tax) 」を選択した人は41.7%となり、2023年から2.1%上昇する結果となった。デジタル化の傾向が見られるもの