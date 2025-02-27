コメや野菜が軒並み値上がりするなか、家計の救世主として今、注目を集めているのが「キノコ」です。生産量日本一の現場を取材しました。■家計の救世主「キノコ」人気温かい鍋の“主役”にもなれるキノコ。15種類ものキノコが入った豪華なキノコ鍋が味わえるのは、東京・上野にあるキノコ料理の専門店です。ランチのキノコ鍋はボリューム満点で980円とリーズナブルです。今、ハクサイやキャベツを筆頭に主要な野菜は平