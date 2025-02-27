王将フードサービスは3月1日より、3月限定メニュー「野菜煮込みラーメン」を販売する。「野菜煮込みラーメン」は、キャベツやもやし、白菜などの新鮮野菜をたっぷりと約300g使用。味噌や醤油のコクと、煮込んだ野菜の旨味が溶け込んだ熱々スープに、にんにくがほどよく香る一品。価格は、825円。餃子の王将「野菜煮込みラーメン」(825円)そのほか、餃子3個とマンゴーラッシーがセットになった「フェアセットA」(1,260円)、餃子3個