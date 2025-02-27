摂食障害を公表している女優の遠野なぎこ（45）が27日までにインスタグラムを更新。過去にアルバイト生活を送っていたことを明かした。遠野は「皆さんこんばんは、遠野なぎこです『“メンタルクリニックのお話”＜1＞』」と書き出し「皆さんも悩んでいらっしゃるね。分かるよ。すっーごく、分かる。私も“絶対に心を傷つけないで下さる方だ”と信頼出来る今のお医者様に出会うまでは散々でした笑」とつづった。続けて「摂食障害に