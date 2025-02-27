礼賛が、2ndフルアルバム『SOME BUDDY』からリードトラック「鏡に恋して」のミュージックビデオを公開した。◆礼賛 MV本楽曲のMVは、初手合わせとなる映像作家・井上青が担当した。サーヤ（Vo）が描くポジティブな楽曲の世界観を、ダンス演出を交えたカラフルな映像美で表現したものとなっている。サーヤ自身も初のダンスパフォーマンスに挑戦しており、着実にステージアップしていく礼賛に注目していただきたい。リリース情報アル