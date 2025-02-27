待望の瞬間だ。ＤｅＮＡに２年ぶりの復帰を果たしたトレバー・バウアー投手（３４）が２７日に来日した。２０２３年シーズンにＤｅＮＡで１０勝をマークしたサイ・ヤング賞右腕は、昨年はメキシコでプレー。昨季、三浦監督は下克上で日本一を果たしたものの、リーグ優勝を逃したとあって、バウアーの獲得は悲願でもあった。バウアーは米国で独自で調整し、沖縄・宜野湾キャンプには参加していなかったが、ついに日本の地に降り