timeleszが、体制第一弾楽曲「Rock this Party」を明日2月28日にデジタルリリースする。新メンバー募集オーディション「timelesz project」を経て、ついに新メンバーを5人を迎え8人編成となったtimelesz。 Sexy Zoneとしてデビュー以来、デジタルリリースはグループ初の試みだという。「Rock this Party」は、オーディションの最終選考で課題曲にもなったパーティーチューンとのことで、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が作詞を手