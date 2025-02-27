日向坂46が16日、映像配信サービス「Lemino」（NTTドコモ）にて特別番組「大好き日向坂46!! 歌も笑いも全部まとめて生配信おひさまと⼀緒にバレンタインSP!!」を独占生配信。ファンへの感謝を込め、音楽ライブとバラエティ企画の2本立てで、歌と笑いを届けた。【写真】見どころ盛りだくさん「大好き日向坂46!!」場面カット（11枚）■河田陽菜が光の速さで大喜利回答！番組にはメンバー23名が全員生出演。前半のバラエテ