新体制となったtimelesz初の楽曲「Rock this Party」が、あす2月28日にデジタルリリース。Sexy Zoneとしてデビュー以来、デジタルリリースはグループ初の試みとなる。併せて、Sexy Zone時代の楽曲も含む選りすぐりの12曲を集めたtimeleszの入門篇ともいえるコンピレーションも同時デジタルリリースされる。【写真】デジタルリリースはグループ初の試み！timelesz新体制第1弾楽曲「Rock this Party」ジャケット大きな話題を呼