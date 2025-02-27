俳優・アーティストののんが、27日にエックスを更新。岩手県・大船渡市で起きた山火事についてお見舞いコメントを投稿した。【写真】のんが投稿したお見舞いコメント26日の午後、岩手県・大船渡市で山火事が発生。住宅など少なくとも84棟に被害が出た。このニュースを受け、のんはエックスに「岩手県の山火事による被害、とても驚いています。一刻も早い鎮火と、避難されている方々の御不安が解消されることを願うと共に、消火